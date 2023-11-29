Аналитики прогнозируют охлаждение рынка ипотеки в России

Объем выдачи ипотеки в России по итогам 2023 года увеличится в сравнении с 2022 годом на 65% - до 7,9 трлн рублей, при этом в 2024 году на фоне новых изменений в условиях жилищного кредитования последует охлаждение, говорится в исследовании аналитической и консалтинговой компании Frank RG.

По данным аналитиков, повышение первоначального взноса по госпрограммам до 20% отрицательно повлияло на динамику выдач льготной ипотеки на новостройки. Так, в октябре 2023 года выдачи сократились на 22% по сравнению с сентябрем 2023 года, составив 212 млрд рублей.

При этом в исследовании отмечается, что в условиях постоянных изменений рынок ипотеки в РФ поставит очередной рекорд по выдаче по итогам 2023 года. По прогнозам аналитиков, в 2023 году выдачи составят 7,9 трлн рублей, что на 65% выше показателей по выдачам за 2022 год. В частности, за январь - октябрь 2023 года кредитов с господдержкой было выдано на общую сумму 3,5 трлн рублей. Они составили 56% от общего объема выдач ипотечных кредитов. В свою очередь, из этих 3,5 трлн рублей 45% пришлось на семейную ипотеку (рост доли на 7 п. п. по сравнению с 2022 годом), 42% - на льготную (доля снизилась на 9 п. п. по сравнению с прошлым годом), 13% - на сельскую, военную, дальневосточную и IT.