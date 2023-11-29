Спрогнозировано снижение цен на вторичное жилье в 2024 году

Гендиректор «Циана» Дмитрий Григорьев ожидает снижения стоимости вторичного жилья в России на 10-12% в 2024 году, передает РИА Недвижимость.

Он прогнозирует падение спроса на ипотеку в следующем году до уровня начала 2023 года. Эксперт считает, что в сравнении с пиковыми значениями августа-сентября текущего года падение составит примерно 40%.

Вместе с тем специалист не ждет существенного изменения цен на первичном рынке. Он объяснил это тем, что сейчас у застройщиков есть контракты с банками, которые не предполагают серьезной гибкости.

Он не исключил того, что на рынке прибегнут к локальным акциям и скидкам.

По мнению главы «Циана», цены на вторичное жилье могут снизиться максимум на 10-12% за год.