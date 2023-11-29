В ЦБ считают, что не стоит ждать снижения цен на жилье при масштабных льготных программах

Снижения цен на первичном рынке жилья не стоит ждать, пока действуют широкомасштабные льготные программы. Такое мнение представил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов на вебинаре "Финтрек".

В ЦБ призвали не ждать снижения цен на жилье при льготной ипотеке
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"Цены на "первичку" где-то на 40% выше, чем на "вторичку". Частично это, конечно, оправдано, потому что качество жилья повыше, оно более новое. Но эта разница очень сильно выросла. Если несколько лет назад она была 10-15%, то сейчас она около 40. То есть завышение где-то 20-25%. Стоит ли ждать снижения? Пока действуют льготные программы широкомасштабные, которые и разгоняют эти цены, пока нет. Если в какой-то момент, если программы будут более селективные и помогали тем, кто действительно нуждается в первую очередь, тогда цены могут припасть", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Банк России обсудит с правительством подходы к выработке критериев адресности льготной ипотеки, одним из критериев такой программы может быть уровень зарплат населения в конкретном регионе.