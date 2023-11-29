В ЦБ призвали не ждать снижения цен на жилье при льготной ипотеке

"Цены на "первичку" где-то на 40% выше, чем на "вторичку". Частично это, конечно, оправдано, потому что качество жилья повыше, оно более новое. Но эта разница очень сильно выросла. Если несколько лет назад она была 10-15%, то сейчас она около 40. То есть завышение где-то 20-25%. Стоит ли ждать снижения? Пока действуют льготные программы широкомасштабные, которые и разгоняют эти цены, пока нет. Если в какой-то момент, если программы будут более селективные и помогали тем, кто действительно нуждается в первую очередь, тогда цены могут припасть", - сказал он.