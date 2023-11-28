В Госдуму внесли законопроект о заверении договора дарения между чужими людьми
Госсобрание — Курултай Республики Башкортостан внесло в Госдуму законопроект, предлагающий заверять нотариально договор дарения, где даритель и одаряемый не являются родственниками друг другу. Инициатива призвана защитить пожилых граждан и людей, попавших под влияние мошенников. Документ опубликован в электронной базе Государственной думы.
Изменения вносятся в пункт 3 статьи 574 части второй Гражданского кодекса РФ. Башкирские депутаты отмечают, что договор дарения недвижимого имущества между близкими родственниками — это естественная и распространенная форма взаимодействия. В то же время договоры дарения недвижимого имущества, по которым даритель и одаряемый не являются близкими родственниками, можно считать маркером социального риска. На практике зачастую дарителя вводят в заблуждение относительно сделки. В зоне риска оказываются пожилые граждане; лица, страдающие от различных видов зависимости, в том числе от алкогольной и наркотической); лица с психическими и психологическими заболеваниями; последователи сект. В ряде случаев дарители оспаривают такие сделки в суде, мотивируя это тем, что при подписании соглашения не отдавали себе отчет в происходящем.
Упрощенный порядок регистрации договоров дарения через МФЦ повышает риск заключения таких сделок, отметили авторы документа. Законопроектом предлагается ввести нотариальное удостоверение договоров дарения, если даритель и одаряемый не состоят друг с другом в близком родстве. Авторы законопроекта рассчитывают, что нотариус разъяснит сторонам смысл и значение заключаемой сделки, а также проверит, соответствует ли содержание сделки действительным намерениям сторон.