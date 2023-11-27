Более 11,6 млн кв. м недвижимости построили в Москве с начала года

Строительство и ввод в эксплуатацию 523 объектов капитального строительства общей площадью более 11,6 млн кв. м осуществили на территории столицы с января 2023 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"C начала года на территории столицы сдано более 11,6 млн "квадратов" недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 32%. Тогда в эксплуатацию ввели 8,8 млн кв. м. Большинство объектов, получивших разрешения на ввод, являются жилыми - сдано 258 многоквартирных домов с площадью квартир 5,5 млн кв. м", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

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Заммэра добавил, что в настоящий момент в городе активно развивается строительство по программе реновации. С начала текущего года для переселения десятков тысяч москвичей возвели 52 дома с площадью квартир более 857 тыс. кв. м.

Кроме того, за это же время построено свыше 250 тыс. кв. м промышленных объектов. "За счет инвесторов построено 80% сданной недвижимости - более 9,3 млн кв. м. В частности, девелоперы ввели 34 детских сада, 16 школ, десять спортивных комплексов и четыре медицинских учреждения", - отметил Бочкарев.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что в сентябре в Покровском-Стрешневе сданы в эксплуатацию два корпуса Научного центра неврологии - клинический и патологоанатомический.

"Также на северо-западе Москвы в районе Строгино открылась взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с травмпунктом. Завершено строительство детского сада на 235 мест в Южном Бутове, учебного корпуса на 200 человек с блоком начальных классов на территории Нагатинского затона, физкультурно-оздоровительного комплекса в Крюкове и других значимых для города учреждений", - перечислил он.

Контроль хода строительства

Глава комитета напомнил, что до сдачи объекта в эксплуатацию сотрудники Мосгосстройнадзора проводят выездные проверки на всех этапах строительства.

"Всего с начала года состоялось 5 676 контрольно-надзорных мероприятий по оценке качества работ и применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации. По их результатам вынесено 7 317 постановлений о привлечении участников строительства к административной ответственности, наложено штрафов на общую сумму более 1,3 млрд рублей", - резюмировал Войстратенко.

По его словам, к проверкам Мосгосстройнадзора привлекались специалисты подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС") для осуществления комплекса лабораторно-инструментальных исследований, позволяющих еще на стадии строительства выявлять возможные нарушения.