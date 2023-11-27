Экономист посоветовал не торопиться с ипотекой в 2023 году

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что из-за высокой ключевой россияне массово начали брать кредиты по государственным программам. Однако даже ипотеки с низкой ставкой могут позволить себе далеко не все.

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Как объяснил Беляев, высокая ключевая ставка сдерживает развитие экономики, а значит, она сдерживает создание рабочих мест, увеличение заработных плат. Людям становится сложно обслуживать кредиты, даже по льготным ставкам.В обществе начинают расти суммы задолженностей по кредитам.

Экономист также подчеркнул, что вопрос ипотеки сугубо индивидуальный. Если человек способен погасить задолженность без больших потерь, то займ можно взять. Однако если на этапе планирования расходов возникают сомнения и сложности, то стоит подождать лучшего времени.

Беляев также добавил, что многие экономисты ожидают очередное повышение ключевой ставки, что также негативно скажется на финансовых возможностях россиян, передает «Радио 1».

Власти готовят постановление о расширении лимитов по льготным ипотечным программам, сообщили в Минфине. Из-за слишком высокого спроса банки почти потратили выделенные им 5 триллионов, передает Царьград.