Минфин планирует расширить лимиты по льготной ипотеке

Власти готовят постановление об увеличении лимита выдач льготной ипотеки.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Минфин России.

По данным ведомства, дополнительное финансирование необходимо из-за повышения ключевой ставки с 8,5% до 13% и роста спроса на госпрограммы.

Отмечается, что в августе-сентябре в период резкого поднятия ключевой ставки на льготную ипотеку был ажиотажный спрос. В результате этого лимиты у банков начали тратиться в более быстром темпе.

В газете добавили, что банки могут продолжать выдавать льготные ипотеки даже когда лимиты закончатся, однако такой подход несёт риски для доходности банка. В связи с этим некоторые кредитные организации могут на время приостановить выдачи по госпрограммам.

Ранее стало известно, что ЦБ может получить право вводить количественные ограничения по ипотеке.