В Совфеде планируют реформировать льготную ипотеку
В Совфеде работают над инициативой давать льготную ипотеку не в мегаполисах, а в регионах. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.
«Нужна такая льготная ипотека? Нужна, но только не в Москве, не в Санкт-Петербурге и других мегаполисах, а там, откуда народ уезжает в поисках лучшей жизни. Нужно задержать там людей. И за счет высвободившейся части средств <…> кредиты можно будет давать на этих территориях хоть под три процента», — передает слова Артамонова «Парламентская газета».
В Минстрое ранее обсуждали возможность сохранения льготной ипотеки после 1 июля 2024 года. В каком виде будут сохранены программы пока не решено.