Депутат Госдумы высказался о жилых «гаражах-берлогах»

В гаражах, переоборудованных под жилье, в большинстве случаев жить можно только нелегально. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.

«В последнее время распространилась практика неофициального преобразования старых кирпичных гаражей и надстроенных над ними вторых этажей в жилые помещения. Такие гаражные берлоги-студии (…) некоторые выбирают в качестве альтернативы съемным комнатам и квартирам», — заметил Гаврилов.

Депутат пояснил, что объявления об их продаже нередко можно встретить в интернете, причем часто сообщается, что переоборудованный гараж снабжен всеми необходимыми коммунальными удобствами.

Однако по закону жить в гараже, который является нежилым зданием, нельзя, и зарегистрироваться в нем тоже невозможно. Более того, по мнению депутата использование гаража в качестве жилья подпадает под статью 8.8. КоАП РФ «Использование земельных участков не по целевому назначению» с возможным штрафом до 200 тыс. руб.

Единственная возможность легализовать такое жилье — добиться изменения вида разрешенного использования земельного участка и получение разрешения на строительство жилого дома.

«Большинство «жилых гаражей» не имеют должного оформления, не соответствуют нормам и требованиям закона для проживания», — резюмировал депутат.