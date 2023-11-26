Минстрой готовит предложения по льготной ипотеке для ИЖС к концу года

Министерство строительства и ЖКХ планирует до конца 2023 года завершить подготовку основных параметров льготной ипотечной программы для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на полях форума «Россия», передает ТАСС.

По его словам, разработанные параметры будут представлены сначала в правительство, а затем в Госдуму.

«Льготные программы являются базовыми в развитии ипотеки. Мы поэтапно идем к изменениям по всем направлениям», — отметил министр.

Отдельно он рассказал о законопроекте по внедрению механизма эскроу-счетов при ипотеке в ИЖС. Это позволит защитить средства граждан и избежать злоупотреблений со стороны застройщиков.