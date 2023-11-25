Минстрой подготовит параметры льготной ипотеки для ИЖС до конца 2023 года

"Основные параметры до конца года нами будут завершены и вынесены сначала на суд правительства и далее. Сейчас они находятся в проработке. На встрече с президентом я это предложение высказал, мы его обсуждаем и прорабатываем", - сказал он на полях церемонии открытия экспозиции "Строим будущее" в рамках Международной выставки-форума "Россия".