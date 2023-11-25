Сумма просроченной задолженности россиян по ипотеке обновила рекорд

Объем ипотечных кредитов, по которым россияне допустили просрочку, в октябре достиг рекордных 75,6 млрд рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистику бюро кредитных историй «Скоринг-бюро».

В октябре объем просрочки по жилищным займам увеличился на 7% год к году, а за месяц — только на 0,2%. Россияне не внесли в срок платежи по 29,3 тыс. ипотечным кредитам (плюс 3% в годовом и 0,6% в месячном выражении).

Соответственно, рост объема «плохой» задолженности по ипотеке связан с увеличением ее среднего размера на одного заемщика — с 2,3 млн рублей в 2022 году до 2,6 млн — в 2023 году. Доля просрочки по жилищным займам снизилась с 0,7% в прошлом году до 0,6% в этом году.