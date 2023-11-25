Юрист дала советы, что делать при банкротстве застройщика

Основательница юридической компании GAP Ирина Гукова 25 ноября рассказала газете «Известия», какие меры следует принимать при банкротстве застройщика.

Эксперт предложила в первую очередь изучить всю документацию и договоры, заключенные с застройщиком, чтобы понять, какие права и обязанности есть у клиента. Также необходимо обратить внимание на условия возврата денег или получения недвижимости, а также сроки исполнения.

Далее необходимо ознакомиться со статусом банкротства застройщика, определить, в какой стадии находится процесс банкротства, указала Гукова.

В настоящее время в России действует федеральный закон о несостоятельности, который регулирует процедуру банкротства. Эксперт призвала обратиться к юристу, специализирующемуся в области недвижимости и банкротства, и присоединиться к группе пострадавших, следить за новостями в этой сфере. Общаясь с другими пострадавшими можно обменяться информацией, опытом и ресурсами для защиты своих интересов.

Юрист отметила, что при банкротстве застройщика суд поможет сыграть важную роль в защите прав и интересов пострадавших покупателей.

Кроме того, необходимо назначить временного управляющего, в этом может помочь суд. Управляющий сможет осуществлять контроль над имуществом застройщика и управлять его деятельностью во время процедуры банкротства.