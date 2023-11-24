Россиянам рассказали, как сэкономить 2-3 млн рублей на покупке квартиры

Вторичные квартиры, которые расположены рядом с больницами, промышленными предприятиями и полицейскими участками, традиционно стоят дешевле и практически не дорожают. Об этом MK.RU рассказала руководитель департамента городской недвижимости "НДВ Супермаркет Недвижимости" Елена Мищенко.

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По ее словам, покупатель может сэкономить 2-3 млн рублей, зная о подобных нюансах.

Цены на квартиры в домах, находящиеся рядом с больницами, полицейскими участками и промпредприятиями, ниже на 3-5% даже в самых популярных локациях Москвы. Заметнее всего стоимость падает, если недвижимость нередко участвовала в сделках между физическими лицами или недавно была передана собственнику в наследство, а также по договору дарения. Такие лоты стоят на 5-10% меньше.

"Кроме этого, многие продавцы предлагают дополнительный дисконт до нескольких сотен тысяч рублей", — уточнила Мищенко.

Она добавила, что на стоимость квартиры влияет тип дома. Меньше всего дорожают лоты в старых девятиэтажных и пятиэтажных "панельках", в блочных девяти- и двенадцатиэтажных домах, пояснила эксперт. Ниже рыночной цены также продаются вторичные квартиры с плохим ремонтом, видом на козырек магазина или подъезда, а также квартиры без балкона.