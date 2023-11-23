СМИ: недвижимость Коломойского* в Крыму продается за 446 млн рублей

Власти Крыма выставили на аукцион национализированную недвижимость украинского олигарха Игоря Коломойского*(внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов), пишет ТАСС.

Недвижимость Коломойского* в Крыму продается за 446 млн рублей
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По данным агентства, Распорядительная дирекция имущества Крыма выставила ряд лотов в поселке Партенит в Алуште, в том числе центр водного спорта «Европа».

Ранее о том, что имущество центра принадлежит Коломойскому через компанию «Транспорт Логистик» рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

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ЦВС «Европа» находится на первой линии побережья Черного моря. В здании 67 гостиничных номеров различных категорий, ресторан, сауна, тренажерный зал.

* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.

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