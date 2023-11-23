В России подскочил спрос на комбо-ипотеку: что это такое
Крупные российские банки сообщают о росте спроса на комбинированные ипотечные программы. Они позволяют выплатить часть кредита по льготной ставке, часть — по рыночной. Об этом «Известиям» сообщили в Альфа-Банке, Росбанке и Совкомбанке. В Альфа-Банке и Совкомбанке спрос в октябре вырос на 26% по сравнению с сентябрём. В Росбанке объём выдачи вырос на 14%, при этом на комбо-программу приходится четверть всех жилищных кредитов.
Максимальная сумма льготной ипотеки составляет 12 миллионов ₽ в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, 6 миллионов ₽ — в других регионах России. При этом средний размер комбо-ипотеки в Совкомбанке составляет 12,7 миллиона ₽, в Альфа-Банке — 13 миллионов ₽, в Росбанке — 15,5 миллиона ₽.
По данным группы «Самолёт», двухкомнатная квартира в Москве сейчас стоит 14,5 миллиона ₽, трёхкомнатная — 19,4 миллиона ₽. Даже в Новой Москве в льготный лимит укладывается только двухкомнатная квартира, которая в среднем стоит 11,4 миллиона ₽.
Ежемесячный платёж по льготной ипотеке за «двушку» составляет 97 тысяч ₽. Для того, чтобы на оплату кредита не уходило больше половины зарплаты, она должна составлять около 194 тысяч ₽. Многодетным семьям, которые захотят улучшить жилищные условия и купить трёхкомнатную квартиру, придётся иметь совокупный доход в 252 тысячи ₽. Это выше средних московских зарплат, которые Росстат оценивает в 122 тысячи ₽. То есть даже обеспеченным россиянам становится всё труднее купить жильё, делает вывод эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.
Одной из причин роста цен на недвижимость ЦБ называет льготную ипотеку. Он призывает свернуть программу и сделать её более адресной. За то же выступает Минфин. Миронюк уточняет, что отмена льготных программ могла бы привести к снижению цен на жильё, но не сделала бы его доступнее. Стоимость новостроек упадёт вслед за спросом, однако ставки вырастут, а вслед за ними — ежемесячный платёж. При этом объём предложения на рынке снизится, а на горизонте нескольких лет это может стать причиной дефицита жилья и спровоцировать новую волну роста цен, полагает эксперт.