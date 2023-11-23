Риелторов обяжут получать лицензии

Спрос на услуги риелторов за последний год существенно вырос, в первую очередь за счет новостроек.

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"Если раньше к услугам агентов покупатели обращались в основном при сделках на вторичном рынке, а с застройщиками предпочитали общаться напрямую, то сейчас доля продаж нового жилья при помощи риелторов достигает 62 процентов", - говорит генеральный директор компании Enkelman Development Андрей Файзрахманов.

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Большое влияние на рынок риелторских услуг оказывает цифровизация. Многие опции оказались в открытом доступе. Например, на сайте Росреестра можно получить информацию о характеристиках квартиры, наличии или отсутствии обременений на нее, переходах прав. Банки предлагают рассчитать ипотеку онлайн. "Однако не стоит думать, что в ближайшее время профессия риелтора себя изживет. Ведь покупка квартиры, особенно на вторичном рынке, - дорогостоящая сделка, и риски остаются. Чтобы повысить доверие к профессии, депутаты готовят законопроект, по которому деятельность агентств недвижимости и частных агентов будет подлежать обязательному лицензированию. Если он будет принят, рынок риелторских услуг станет более прозрачным и безопасным для его участников", - полагает Андрей Файзрахманов.

Рынок риелторских услуг становится более цивилизованным, добавляет гендиректор агентства недвижимости HOMEWAY Марсель Ахметшин. "Все больше агентств недвижимости начинают работать в открытую, входят в состав СРО Гильдии Риелторов Москвы и Российской Гильдии Риелторов, страхуют свою ответственность. В крупных компаниях больше вкладываются в автоматизацию процессов, и это упрощает работу. При этом появляется все больше игроков. На рынок риелторских услуг выходят банки, застройщики, интернет-площадки, происходят слияния и поглощения крупными игроками более мелких. Высокая конкуренция не допускает большого роста цен, что хорошо для клиентов", - говорит Марсель Ахметшин.