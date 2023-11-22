Банк России отметил замедление темпов выдачи ипотек

Как уточнил чиновник, в сентябре темпы роста ипотеки составили 4,2%, а в октябре замедлились, хотя по-прежнему остаются высокими. Ранее было заявлено об увеличении объема выдачи ипотечного кредита за сентябрь на 12,5% — до рекордных 955,2 млрд рублей, а ипотечный портфель банков вырос на 4,2%, сообщает агентство.

До этого эксперт назвал условия для покупки квартиры в ипотеку при действующих ставках. По мнению, ипотечного брокера и эксперт по недвижимости Дмитрия Ракуты сейчас лучше не брать ипотеку, если у вас нет крупного первого взноса. Эксперт считает, что текущая средняя ставка по ипотеке в 17% вряд ли упадет ниже раньше следующего года. Но даже если у вас есть внушительный первый взнос и платежи по ипотеке в целом для вас комфортные, ипотеку под такой процент лучше рассматривать под рефинансирование.