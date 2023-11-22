Эксперт сказала, в каком состоянии находится рынок недвижимости в РФ

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко оценила состояние российского рынка. В беседе с Ura.ru специалист заявила, что он находится в начале застоя.

Собеседница отметила, что данная тенденция только начала развиваться, в этой связи предположить, что будет с ценами, пока проблематично.

Эксперт отметила, что после введения санкций в 2014 году и застоя в 2015 рынок начал возрождаться только в 2017.

По ее словам, в связи с повышением ключевой ставки возможности на рынке вторичного жилья сократились.

Радченко также заявила, что в настоящее время операции на вторичном рынке возможны только за счет небольших доплат или при наличии полной суммы.

Однако, как уточнила собеседница, в последнее время больше половины сделок в России происходило с помощью ипотечных кредитов.