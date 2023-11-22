«Известия»: ЦБ может получить право вводить количественные ограничения по ипотеке

В Банке России обсуждаются первые предложения по законопроекту, который дает регулятору право устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) при выдаче ипотечных кредитов.

Об этом в интервью «Известиям» рассказала директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

По её словам, регулятор рассчитывает, что уже в 2024 году такой инструмент у ЦБ появится, и он его использует.

Отмечается, что сегодня право устанавливать количественные ограничения у Банка России есть только для необеспеченного потребкредитования.

Ранее сообщалось, что весной 2024 года в России будет выделена отдельная категория заёмщиков.