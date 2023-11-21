Россиянам рассказали об «Арктической ипотеке»

Власти России постепенно развивают Дальний Восток и регионы, расположенные в высоких широтах, вводят в действие различные проекты, направленные на привлечение в них молодых специалистов, пишет «Комсомольская правда».

К проектам, по данным газеты, подключаются крупные банки. Так, Сбербанк начал прием заявок на «Арктическую ипотеку». Максимальная сумма по этой программе в Сбере — 6 млн рублей, срок — 20 лет, ставка —2% годовых (с учетом страхования жизни и здоровья).

Действие ипотеки охватывает девять регионов, расположенных в высоких широтах, в частности, Мурманскую область, Чукотский автономный округ, а также северные участки Красноярского края и Архангельской области.

Согласно условиям, льготные кредиты предоставляются родителям с детьми, медработникам, учителям, молодым семьям, участникам программ «Дальневосточный и Арктический гектар», а также специалистам приоритетных отраслей.