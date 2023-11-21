Россияне бросились скупать жилье в двух странах

В 2023 году россияне бросились скупать недвижимость в Венгрии и на Кипре — спрос с Турции и ОАЭ сместился в сторону этих двух стран. Такие данные приводят аналитики NF Group, пишет РИА Новости.

Среди наиболее популярных у российских покупателей жилья государств специалисты также назвали Индонезию и Грецию. В основном жилье в перечисленных странах приобретают ради получения вида на жительство (ВНЖ) и гражданства (61 процент заявок). Около 20 процентов россиян инвестируют в иностранную недвижимость, 17 процентов — покупают ее для собственного проживания, а 2 процента — совмещают обе цели.

Эксперты считают, что смещению интереса в сторону Венгрии и Кипра поспособствовали международные события. Директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина пояснила, что спрос на недвижимость в Турции значительно упал после разрушительного землетрясения, а число запросов о покупке жилья в ОАЭ сильно снизилось в жаркий летний сезон.

Венгрия привлекает россиян самым низким ценником вхождения в рынок — порог входа по инвестициям держится на уровне 215 тысяч евро на семью. Кроме того, в этой стране нет требований в части проживания, а также можно получить свободное передвижение по странам Шенгенского соглашения и разблокировки банковских счетов в Евросоюзе.