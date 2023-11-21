В России вырос спрос на апартаменты

Спрос на апартаменты в российских новостройках вырос на 35%, а на вторичном рынке - на 28% за год, сообщает "Авито Недвижимость".

Цены апартаментов в России по сравнению с первой половиной ноября 2022 года также увеличились: в старом фонде - на 2%, в новом - на 4%.

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На вторичном рынке предложение апартаментов в городах-миллионниках за год увеличилось на 6%. Больше всего таких объектов на платформе представлено в Москве (более 11 тысяч предложений) и Санкт-Петербурге (1,8 тысячи), в остальных российских городах количество доступных для приобретения объектов измеряется десятками и сотнями.

Спрос на апартаменты в старом фонде за прошедший год рос опережающими предложение темпами. По сравнению с первой половиной ноября 2022 года он увеличился на 28%. Среди исследованных крупных городов самая заметная динамика в Омске - интерес к объектам в городе удвоился. В столице спрос на апартаменты вторичного рынка увеличился на 63%, в Санкт-Петербурге - на 18%.

Стоимость апартаментов на "вторичке" за год выросла на 2%, а в пересчете на квадратные метры - плюс 7%. По итогам первой половины ноября 2023 года дороже всего такие объекты в Воронеже (в среднем 11 млн рублей). Это объясняется тем, что предложение в городе ограничено, кроме того, оно представлено преимущественно трехкомнатными апартаментами и объектами свободной планировки. Также весьма дорогие апартаменты в Москве (9,2 млн рублей), Казани и Челябинске (8,9 млн рублей). Самые доступные объекты такого типа представлены на рынке Красноярска (3 млн рублей), Краснодара (4 млн рублей) и Новосибирска (4,6 млн рублей).

По стоимости за квадратный метр в лидерах Москва (279 тысяч рублей за "квадрат"), Санкт-Петербург (235 тысяч рублей) и Нижний Новгород (197 тысяч рублей). Наиболее бюджетные объекты была найдены в Омске (81 тысяча рублей) и Краснодаре (95 тысяч рублей).

На первичном рынке за год количество доступных для приобретения апартаментов выросло на 10%. Как и в случае со старым фондом, больше всего подобных объектов представлено в Москве (почти 8,5 тысяч) и Санкт-Петербурге (более 4 тысяч). Спрос по сравнению с первой половиной ноября 2022 года вырос более чем на треть.

Цена на апартаменты в российских новостройках за год выросли на 4% за объект и снизились на 1% в пересчете за квадратный метр. В среднем дороже всего апартаменты стоят в Москве (12,2 млн рублей), Воронеже (12,1 млн рублей) и Челябинске (10,5 млн рублей). Самые доступные расположены в Красноярске и Новосибирске - 3,5 и 4,4 млн рублей соответственно.