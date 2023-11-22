Россияне перестали скупать недвижимость в Дубае

Жители России в 2023 году стали гораздо чаще приобретать недвижимость на Кипре и в Венгрии. Об этом рассказали аналитики NF Group.

Раньше россияне предпочитали покупать недвижимость в Турции и ОАЭ. Также сограждане стали чаще приобретать жилье в Греции и Индонезии. Эксперты отметили, что большая часть покупателей берут себе недвижимость для получения вида на жительство и/или гражданства.

Около 20 процентов россиян покупают жилье ради инвестиций, еще 17 процентов берут ее для собственного проживания.

Глава департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина указала, что спрос на недвижимость в Турции резко упал после землетрясения в феврале 2023 года, а запросы на приобретение жилья в ОАЭ сократились в жаркий летний сезон.

Венгрия является приоритетным направлением из-за низкого порога входа по инвестициям — около 215 тысяч евро на семью. Кипр всегда пользовался популярностью у россиян. Интерес к острову подогревает возможное скорое вхождение страны в шенгенскую зону, передает РИА Новости.

Стоимость новостроек в России продолжает расти. На рынке вторичного жилья наблюдается обратная ситуация: пока там царит ценовая стабильность, однако аналитики не исключают, что готовые квадратные метры начнут дешеветь.