Назван срок снижения ипотечных ставок

В 2024 году ипотека в России может подешеветь. Срок снижения ставок по кредитам на жилье назвал эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута, передает канал «360».

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Сейчас ставки по рыночной ипотеке без учета скидок от банков поднялись выше 17 процентов. Причина роста — увеличение ключевой ставки Центробанком. При этом, по словам эксперта, снижения ключевой ставке в ближайшее время не ожидается, так как регулятор указывает на высокий уровень инфляции и проводит дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.

На фоне этого ипотечные ставки могут снизится не раньше середины или конца 2024 года. Ракута посоветовал россиянам повременить с покупкой квартиры в ипотеку при небольшом первоначальном взносе и неспособности правильно рассчитать свой доход.