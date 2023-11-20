Продавцы квартир стали чуть охотнее давать скидки

Темпы роста средних цен на вторичное жилье замедляются, и продавцы стали чаще предоставлять скидки, сообщает "Циан.Аналитика".

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За последнюю неделю 12% собственников в Московском регионе поменяли цены в своих объявлениях, причем 10% цены снизили и только 2% - повысили. Для сравнения, 3 месяца назад, в период максимальной активности, тех, кто в течение недели менял цены было меньше - 9%, причем доля корректировок в сторону уменьшения также была меньше: 6% тогда цены снизили, 3% - повысили (часть продавцов надеялась заработать на ажиотаже). Сейчас собственники больше боятся потерять покупателей на фоне ужесточения условий кредитования.

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Однако большинство еще не готовы менять цены существенно: 68% продавцов, изменивших ценник, снизили стоимость лота не более, чем на 3% от прежней стоимости, еще 16% сделали скидку на 4-9% и только 0,3% - более, чем на 10%. Основная часть повысивших цену тоже изменила ее несущественно - не более чем на 3%.

Год назад, когда спрос в Москве был почти в полтора раза ниже по реальному числу сделок, доля собственников, корректирующих цены, была выше - 14%. То есть сейчас рынок еще не достиг прошлогоднего состояния, когда продавцы были вынуждены активно снижать цены для поддержания спроса.

Спрос на вторичном рынке в октябре-ноябре 2023 г. остается на высоком уровне, отмечают эксперты. Вторичный рынок априори более устойчив, он не так критично зависит от ипотеки, как рынок новостроек, на нем традиционно много альтернативных сделок, а часть сделок не зависит от экономической конъюнктуры или ключевой ставки, а связаны с естественным и миграционным движением населения.