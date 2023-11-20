Эксперты оценили наличие пузыря на рынке ипотеки в России

Практически никто не сможет потянуть платежи при ставках под 20 процентов годовых по ипотеке на вторичное жилье, убеждены эксперты рынка. Наличие пузыря на рынке ипотеки они оценили в разговоре с «Известиями».

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Представитель Центробанка рассказал, что из-за разницы ставок по льготной и рыночной ипотеке граждане предпочитают брать жилищный кредит на квартиры в новостройках. За счет этого дисбаланс между ценами на «первичку» и «вторичку» лишь усиливается: к 1 октября 2023 года он достиг 42 процентов, хотя до массового запуска государственных программ не превышал 10 процентов. В регуляторе считают, что для того чтобы разница между стоимостью жилья в первичном и вторичном сегментах уменьшилась, нужно ужесточать условия по льготным программам. В качестве облегчения этой проблемы ЦБ предложил правительству повысить минимальный первый взнос для кредитов с господдержкой, а в перспективе и вовсе отказаться от широкого формата льготных ипотечных программ в пользу адресного.

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По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова, чем дольше ставки держатся на высоком уровне, тем сильнее будет сжиматься интерес к готовым квартирам. В то же время будет расти разрыв с рынком новостроек, удерживающим цены за счет субсидий из бюджета, выдаваемых через льготную ипотеку — однако и там насыщение спроса уже давно произошло.

«Спрос и предложение балансируют примерно на одних и тех же ценах уже больше года. Вся эта конструкция может обрушиться в любой момент. Застройщики начнут скидывать цены, распродавая накопленные запасы жилья, например чтобы расплатиться по собственным долгам. Это потянет весь рынок вниз», — предположил специалист.

Член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян отметил, что рост ставок будет охлаждать продолжающееся увеличение стоимости жилья, но при этом ожидать значительного падения цен вряд ли стоит — наиболее вероятны их некоторая заморозка и стабилизация.

Согласно мнению эксперта рынка недвижимости Алексея Кричевского, если ипотечные ставки поднимутся под 20 процентов годовых, потянуть платежи большинству заемщиков будет сложно. Помимо этого, аренда такого жилья будет вдвое-втрое дешевле ежемесячных платежей по кредиту. В связи с этим у собственников «вторички» не останется других вариантов, кроме как снижать цены. Он предрек падение стоимости готовых квартир до 10 процентов без учета торга или скидок.