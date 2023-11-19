Рост цен на вторичном рынке жилья в России замедляется

Наблюдаемый тренд на подорожание вторичного жилья близок к развороту. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ведущие аналитики отмечают, что устойчивая динамика роста цен на вторичном жилье, которая наблюдалась в последние месяцы, может скоро смениться на обратную. По мнению экспертов компаний «ЦИАН.Аналитика», «Инком-Недвижимость» и «Этажи», признаки перехода рынка в фазу стабилизации и даже снижения стоимости квартир уже прослеживаются.

Так, если в октябре-ноябре предложения на ведущих региональных рынках в среднем дорожали на 1,5% в месяц, то, по данным «ЦИАН.Аналитики», доля объявлений с пониженными ценами за этот период увеличилась в два раза. Кроме того, активность покупателей снизилась на 20 пунктов. Эксперты связывают это с переходом спроса на новостройки.

Представители «Инком-Недвижимости» и «Этажей» также отмечают, что из-за падения спроса размер дисконтов в сделках растет. В два раза выросла доля собственников, готовых снизить цену своего жилья в объявлениях. В то же время многие продавцы по-прежнему держат высокие цены.

Компании полагают, что к весне 2024 года стоимость вторичного жилья может снизиться в среднем на 10% в ряде крупных российских городов.