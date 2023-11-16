Россиянам отсоветовали покупать жилье по нельготной ипотеке раньше весны

«Если ипотека нужна позарез, как правило, это уже семьи с детьми, то надо посмотреть в сторону льготной ипотеки, которая еще действует до 2024 года. Если мы говорим об общих условиях, то тут нужно все взвесить, потому что брать ипотечный заем по ставке 15 процентов и выше — это очень драконовски для бюджета. Здесь стоит взвесить и подождать до следующего года», — посоветовала Астахова.