В Госдуме объяснили рост цен на жилье в России

Депутат Государственной думы Российской Федерации Николай Арефьев заявил, что рост цен на недвижимость в России связан с значительно подорожавшим долларом, из-за чего компании стали платить намного больше за строительные материалы: цемент, кирпич, сталь и прочее. Об этом сообщает «Лента.ру».

По его словам, Центральный банк России и правительство делают вывод о том, что жилье подорожало из-за льготной ипотеки, которой воспользовались многие россияне. Подобная ситуация сразу повлияла на повышение цены на рынке.

Парламентарий считает, что основная проблема в данной ситуации заключается в стоимости доллара. Он объяснил это тем, что российские компании приобретают строительные материалы, а большинство из подобных торговых отношений ведутся исходя из курса доллара.