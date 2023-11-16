Эксперт дал рекомендации по покупке квартиры, если ипотека недоступна

Вице-президент Гильдии риэлторов, эксперт по рынку недвижимости Константин Апрелев дал советы россиянам по приобретению квартиру в кредит. По его словам, в настоящее время целесообразно отложить покупку и дождаться более выгодных условий по ипотечной ставке, передает Общественная Служба Новостей.

При этом, как уточнил специалист, если жилье уже приобретено, в дальнейшем можно «перекредитоваться».

В минувшем месяце Банк России принял решение о повышении ключевой ставки до 15%.

За этим, как и ожидалось, последовал рост ставок по ипотеке в банках страны. В ряде случаев годовая ставка на кредит на недвижимость составляет 17%.

Ранее «Известия» сообщили, что депутаты Госдумы выступили с инициативой снизить ставку по льготной ипотеке с 6,5% до 3% годовых. Парламентарии указали на то, что в ряде городов стоимость жилья на новостройки поднялась на 20%. Так, льготная программа становится неэффективной.