Россияне поставили рекорд по сделкам с недвижимостью в Испании

В первом полугодии 2023 года было куплено 2 137 объектов. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2022-го составил 50%.

Таким образом, показатели вышли на уровень 2013–2014 годов, следует из отчёта Центра статистической информации нотариата страны. Как напоминает РБК, королевство остаётся одной из немногих стран ЕС , выдающих «золотые визы» в обмен на инвестиции.

В целом число сделок с недвижимостью, совершённых всеми иностранцами в Испании, за отчётный период снизилось на 7,5% — до 67,9 тыс. Рост числа сделок наблюдался только у граждан нашей страны, Украины и США. При этом в лидерах — британцы, немцы и марокканцы.