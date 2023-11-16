Сдавать квартиры хотят разрешить только через «Госуслуги»

Запрет на посуточную сдачу внаем квартир без счетчиков, ответственность собственника за действия арендаторов и обязательная подача уведомления в налоговую — такие поправки могут появиться в правительственном законопроекте о необходимости соблюдения прав соседей при краткосрочном найме жилых помещений. В «Парламентской газете» прошло обсуждение будущей инициативы. Как будет работать система найма, к чему готовиться собственникам и позволят ли изменения в законодательстве вывести посуточную аренду квартир из тени — об этом в нашем материале.

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Отменить нельзя, оставить — тоже

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Напомним: еще в марте этого года в ответ на обращение жителя Пскова Конституционный суд рассмотрел законность статьи 17 Жилищного кодекса РФ, позволяющей приравнивать посуточную сдачу жилья к гостиничным услугам. Итогом стало постановление о том, что краткосрочный наем жилых помещений в многоквартирном доме не может быть приравнен к гостиничным услугам лишь по формальным признакам. Вместе с тем возник вопрос — а как все же разделять, где краткосрочный наем, а где гостиничные услуги? Ведь если с первым, как правило, проблем не возникает, то второе способно превратить жизнь людей, в соседстве у которых находится такая арендованная квартира, в настоящий ад.

Ответом стал правительственный законопроект, принятый Госдумой в первом чтении 8 ноября. Документ получился кратким, в нем прописаны лишь два пункта: обязанность собственника квартиры при сдаче ее внаем соблюдать права соседей и следить за сохранностью общедомового имущества.

Как отметил в ходе круглого стола член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, наиболее радикальное решение — просто взять и запретить сдавать квартиры в краткосрочный наем, установив в законе некий минимальный срок, — в данном случае неприменимо.

«Далеко не во всех городах есть гостиницы и отели, — пояснил парламентарий. — Возьмем мою родную Иркутскую область. Вот приезжают туда туристы. Где им останавливаться? А если человек, например, едет в другой регион на лечение? Что ему выгоднее — брать номер в отеле за семь-десять тысяч рублей в сутки или заселиться в квартиру за две с половиной — три тысячи? Плюс такая форма найма дает нам возможность маневрировать, подстраиваться под сезонные и событийные наплывы туристов. Прошел, например, чемпионат мира по футболу. Мы же не будем специально под него в каждом городе строить по новой гостинице. А туристов, болельщиков, где-то размещать нужно».

Трудный путь к легализации

А раз нельзя запретить, выход остается один — легализовать. Правда, как это сделать — вопрос пока открытый. По крайней мере правительственный законопроект, который готовится сейчас ко второму чтению, в текущем виде проблемы не решит — в этом участники круглого стола оказались единодушны.

«У депутатов очень много вопросов к изложенным в нем формулировкам, — отметила на круглом столе заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. — Во-первых, все они существовали и раньше. Тогда в чем разница? В чем уникальность этих требований конкретно для сферы краткосрочного найма? Как мы будем следить за их исполнением? Как мы будем обеспечивать безопасность граждан? Сохранность общедомового имущества? Все эти проблемы новый законопроект никак не решает. Поэтому, на наш взгляд, он нуждается в глубокой доработке».

В свою очередь, председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская заявила, что ни постановление Конституционного суда, откликом на которое, по сути, стал законопроект, ни сам законопроект в том виде, в котором он существует сейчас, не проводят четкой границы, что же все-таки считать гостиничными услугами, а что — наймом жилья.

«Они ведь не сказали, что можно оказывать краткосрочные гостиничные услуги в жилых помещениях, — подчеркнула Галина Хованская. — Но при этом обязательство доказывать, что это именно гостиничные услуги, получается, как бы возложена на соседей, которые из-за этого терпят неудобства».

Обсуждение продолжается

Все участники обсуждения сошлись на том, что здесь необходим комплексный и обстоятельный диалог со всеми министерствами и ведомствами, которых проблема так или иначе касается, — от МВД до Минэкономразвития. Однако предварительные наметки есть уже сейчас. Так, например, поспособствовать борьбе с «серыми наймодателями» могла бы привязка к «Госуслугам».

«Схема очень простая, — пояснил Александр Якубовский. — У нас же «Госуслуги» находятся в симбиозе с МВД, налоговой службой и так далее. К примеру, пользователь переходит к личный кабинет, заполняет специальную форму с подробным указанием адреса, состояния квартиры, наличия приборов учета и так далее, оплачивает госпошлину и отправляет заявку. И снимать квартиры точно так же можно было бы через «Госуслуги». В итоге у нас все контрольные ведомства будут знать, кто собственник квартиры, кто и в какое время ее снимал и кому, если что, предъявлять претензии и назначать наказание».

Альтернативой, по словам участников обсуждения, мог бы стать специальный федеральный портал наподобие недавно заработавшего реестра такси. В этом случае все связанные процессы упрощаются еще больше: если гражданина, сдающего жилье, на таком портале нет — значит, он занимается предпринимательской деятельностью незаконно, не платит налоги и, скорее всего, селит кого попало. При этом реестр обязательно должен быть открытым: с одной стороны, чтобы у человека, находящегося в поисках жилья на сутки-двое, была защита от мошенников, а с другой — чтобы жильцы, которым докучает соседство с квартирантами, могли проверить, на каком вообще основании сдается квартира, и в случае чего — подать заявление в МВД или иск в суд.

По словам Светланы Разворотневой, вопрос еще прорабатывается. Однако по крайней мере часть поправок, которые должны появиться в законопроекте ко второму чтению, уже можно назвать.