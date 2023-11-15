Названы города, где ипотеку можно погасить за счет аренды

Эксперты российской площадки для поиска недвижимости «Циан» рассказали о городах, в которых ипотеку можно погасить с помощью аренды. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечают эксперты, в среднем на вторичном рынке городов-миллионников ежемесячная выплата по ипотеке обойдётся в два раза дороже, чем аренда жилья, если рассматривать дома не старше 2015 года. Однако в некоторых городах ставка по ипотеке превышает арендную на относительно небольшую сумму. Например, в Челябинске, Уфе, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске и Воронеже ежемесячный взнос по ипотеке дороже средней арендной платы менее чем на 3 тысячи рублей — это позволяет арендатору стать собственником, если немного увеличить ежемесячный платеж.

При этом в Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Волгограде платежи по ипотеке даже дешевле, чем средняя ставка аренды на 0,5-2,7 тысячи рублей. Таким образом, в указанных городах покупка жилья для сдачи в аренду является выгодным решением, так как ипотеку можно полностью погасить за счёт арендной платы. «В большинстве городов-миллионников ежемесячный платеж по ипотеке незначительно выше арендных ставок или даже ниже их, поэтому при наличии средств для первоначального взноса имеет смысл приобрести собственное жилье, а не снимать его», — добавил руководитель «Циан. Аналитика» Алексей Попов.