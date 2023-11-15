В Москве упал спрос на вторичное жилье

В Москве на вторичном рынке жилья зафиксировано снижение спроса на 31% год к году. При этом цены продемонстрировали рост на 6% — с 253 тыс. до 269 тыс. руб. за квадратный метр, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Авито Недвижимость».

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Квадратный метр в старом фонде за год подешевел в 26 районах города.

В Академическом (ЮЗАО) спрос на вторичном рынке за год увеличился на 43%, а стоимость квадратного метра снизилась на 3% (до 311 тыс. руб.), в Вешняках (ВАО) интерес к старому фонду вырос на 10%, а объекты упали в цене на 12% (до 238 тыс.), в Якиманке (ЦАО) спрос увеличится на 7%, а стоимость упала на 21% (до 548 тыс. руб.).

Наиболее существенное увеличение спроса наблюдается в Текстильщиках (ЮВАО, на 84%), Южном Медведкове (СВАО, на 84%), Некрасовке (ЮВАО, на 74%) и Печатниках (ЮВАО, на 74%).

Цены на вторичном рынке жилья в пересчете на квадратные метры упали в 26 районах. Наиболее существенное падание зафиксировано в Бабушкинском районе (СВАО, на 29%), Северном Измайлове (ВАО, на 24%), Молжаниновском (САО, на 23%), Савеловском (САО, на 22%).

В октябре на вторичном рынке Москвы наиболее низкая цена квадратного метра наблюдалась в Северном Измайлове (ВАО, 184 тыс. руб.), Бабушкинском (СВАО, 191 тыс. руб.), Молжаниновском районе (САО, 200 тыс. руб.) и Капотне (ЮВАО, 209 тыс. руб.).

В минувшем месяце активность на вторичном рынке недвижимости столицы значительно уменьшилась, указывают аналитики. Речь идет не только о снижении спроса, но и об уменьшении объема предложения на 31% по сравнению с октябрем 2022 года.

По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Хахулина, интерес к объектам уменьшается из-за растущих ставок по ипотеке.