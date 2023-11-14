Ввод нового жилья в октябре резко снизился

Объемы ввода жилья в октябре упали на четверть. Такие данные приводит Росстат. В октябре было построено 6,468 млн кв.м жилья. Это на 25,5% меньше, чем в октябре прошлого года.

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Еще сильнее упали объемы индивидуального жилищного строительства. За второй месяц осени было построено лишь 2,095 млн кв.м частных домов. Это на 59,2% меньше, чем в октябре 2022 года.

В целом объемы строительства жилья в этом году пока не слишком уступают прошлогодним. С января до начала ноября было построено 86,198 млн кв.м. Это лишь на 1,8% меньше, чем годом ранее. Индивидуальное жилищное строительство просело чуть сильнее - было построено 50,131 млн кв.м, что на 7,6% меньше, чем за тот же период 2022 года.

"Причиной резкого падения объема вводимого жилья, думаю, стало ожидание, а затем - реализация резкого повышения ключевой ставки Центральным Банком, в связи с чем ожидается существенное "охлаждение" ипотечного рынка, являющегося основным источником фондирования жилищной стройки, - предполагает эксперт Общественного совета при Минстрое Илья Пономарев. - Непростая ситуация в бюджетной сфере также позволяет предположить сокращение возможностей государства в части субсидирования ставок в различных льготных программах. Большой объем продаж "на флажке" и хеджирование рисков падания спроса создали ситуацию, когда застройщики не станут спешить с оформлением вводов, хотя бы во избежание налоговых рисков при существенном замедлении рынка".