Предсказана средняя цена однушек в Москве в 2024 году

Цены на квартиры на первичном и вторичном рынке Москвы продолжат расти в 2024 году, считают опрошенные «Лентой.ру» эксперты, гендиректор агентства недвижимости HOMEWAY Марсель Ахметшин и гендиректор агентства недвижимости «Бон Тон» Валерия Цветкова. Они также поделились прогнозом относительно увеличения средней стоимости однокомнатной квартиры.

© Lenta.ru

Если процентная ставка по ипотеке и господдержка при покупке жилья в новостройках в 2024 году останутся на прежнем уровне, то цены на вторичном рынке Москвы увеличатся примерно на 10-15 процентов, полагает Ахметшин.

Видео дня

Эксперт отметил, что сейчас средняя цена однокомнатной квартиры площадью 38 квадратных метров на вторичном рынке в зависимости от условий продажи, локации, состояния и правоустанавливающих документов составляет 10-12 миллионов рублей. В 2024 году такая же квартира может достичь стоимости в 11,5-13,5 миллиона рублей.

Цены на новостройки, по мнению собеседника «Ленты.ру», вырастут на 20-30 процентов. Таким образом, если сейчас средняя цена однокомнатной квартиры той же площади со сроком сдачи в 2024 году составляет 14-16 миллионов рублей, то такая же однушка в 2024 году со сроком сдачи в 2025 году будет стоить 16-20 миллионов рублей.

Основная причина повышения цен на недвижимость на рынке новостроек — увеличение стоимости строительных материалов и работ. На вторичный рынок влияет в первую очередь уровень ключевой ставки и напрямую зависящих от нее ставок по ипотеке, а также высокий курс доллара и евро, подстегивающий инфляцию, - Марсель Ахметшин

Цветкова обратила внимание, что за год цена однокомнатной квартиры, включая евродвушки, на первичном в среднем выросла на 14,5 процента. Сейчас средняя цена составляет 16,7 миллиона рублей. В стандарт-классе — это 11,5 миллиона рублей, в комфорт-классе — 13 миллионов, в бизнес-классе — 20,7 миллиона, в премиальном сегменте — 38,6 миллиона.

«В 2024 году стоимость однокомнатных квартир будет составлять порядка 18-18,5 миллиона рублей: в стандарт-классе — 12-12,5 миллиона, в комфорт-классе — 14-15 миллионов, в бизнес-классе — 21-21,5 миллиона, в премиум-классе — 40-40,5 миллиона», — заключила эксперт.