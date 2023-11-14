Эксперт назвала лазейки, которые помогут обойти новые правила посуточной аренды жилья

Законопроект, устанавливающий правила посуточной сдачи квартир в аренду, который Госдума приняла в первом чтении, поднимает правильную проблему, однако, некоторые лазейки помогут его обойти. Об этом «Москве 24» рассказала исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.

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По ее словам, поправка, устанавливающая требование получать одобрение на эту деятельность от большинства жильцов дома, которую планируют внести в документ, не исправит ситуацию.

«Мы за эту поправку, потому что, как правило, посуточно квартиры сдают в маргинальных целях. Однако работать она не будет, так как оставляет лазейку. Ее, к сожалению, легко обойти», — отметила Москвина.

Она уточнила, что для этого арендодатели могут заключать договор на пять-шесть месяцев, но продолжать сдавать квартиру посуточно и называть жильцов гостями постоянного квартиранта.