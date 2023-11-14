В Минстрое пообещали Путину новый рекорд по вводу жилья в этом году
В России в этом году будет введено больше 100 миллионов квадратных метров жилья. Об этом президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
"У нас 49,7 [миллиона квадратных метров] сегодня уже ИЖС введено и уже 33,9 - многоквартирного [жилья]. Многоквартирка - до 50 дойдем. Где-то 104-105. 104, думаю, до конца года сделаем", - заявил глава ведомства.
Путин в свою очередь назвал такие показатели рекордными.
"Очередной, Владимир Владимирович", - отметил Файзуллин.
А президент попросил строителей поблагодарить и поздравить с такой успешной работой.