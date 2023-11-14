В Гильдии риелторов рассказали, что будет с ценами на недвижимость в РФ

«Сегодня уникальнейшая ситуация, когда у нас мало спроса и мало предложений. У нас цены завышенные <...>. С точки зрения экономики и рынка — это обоснованная цена. Мы сегодня сидим в такой позиции, поэтому пока рынок не наполнится предложением, говорить о том, что цены будут падать, — вообще нельзя. Для наполнения рынка нужно, чтобы такая высокая ключевая ставка продержалась где-то до марта», — отметил Барсуков.