В Гильдии риелторов рассказали, что будет с ценами на недвижимость в РФ

В Гильдии риелторов рассказали, что будет с ценами на недвижимость в России
Цены на недвижимость в России начнут падать, если Центральный банк России сохранит ключевую ставку на прежнем уровне до марта. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.
Если же ключевая ставка опустится до уровня 10% и ниже, цены на квартиры вырастут, уточнил он. По его словам, это произойдет из-за того, что рынок недвижимости еще не успеет наполниться предложением.
«Сегодня уникальнейшая ситуация, когда у нас мало спроса и мало предложений. У нас цены завышенные <...>. С точки зрения экономики и рынка — это обоснованная цена. Мы сегодня сидим в такой позиции, поэтому пока рынок не наполнится предложением, говорить о том, что цены будут падать, — вообще нельзя. Для наполнения рынка нужно, чтобы такая высокая ключевая ставка продержалась где-то до марта», — отметил Барсуков.
В конце октября вице-президент «Опоры России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков говорил, что в ближайшее время в России начнет падать спрос на ипотеку, такая ситуация продлится минимум до весны будущего года. Однако цены на жилье при этом не снизятся, отмечал он.