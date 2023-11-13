Эксперты рассказали, как изменятся цены на квартиры в России

В настоящее время риелторы прогнозируют падение цен на вторичном рынке, это связано с растущей разницей ставок по ипотеке на первичное и вторичное жилье. Об этом сообщает Life.ru.

Цены на новостройки

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По данным СМИ, на сегодняшний день спрос на такие дома поддерживается льготной ипотекой и программами от застройщиков. В октябре он на 11% был выше, чем в сентябре, но как только начался 2023 год, спрос на них якобы вырос на 40%. Как уточнил директор направления "Новостройки" агентства "Инком-недвижимость" Валерий Кочетков, такой скачок произошел из-за того, что многие ускорились со сделками на фоне ужесточения условий кредитования.

Он заявил, что риелторы не ожидают провала спроса в ближайшее время, так как доля ипотеки в сделках велика, а ряд покупателей из вторичного сегмента уже переходит в первичный. Некоторым важна не конечная цена объекта, а подъемный ежемесячный платеж, уточнил Кочетков.

Согласно его прогнозу, падение цен на новостройки пока маловероятно. По его словам, первичному рынку сложно снижать стоимость. Кроме того, себестоимость строительства не способна стать меньше на фоне инфляции, при проектном финансировании кредиты дорожают в связи с повышением ключевой ставки, пояснил эксперт.

После 2024 года сокращение цен также остается под вопросом, добавил он. По итогам следующего года, продолжил Кочетков, а также в случае если объемы реализации сократятся значительно, то планы возведения будут пересмотрены. Специалист отметил, что тогда рынок откинет на 8–10 лет назад.

"Например, та студия, что продавалась в Красногорском районе Московской области в июне за 4 500 000 рублей, сейчас стоит уже около 5 300 000 рублей. Это плюс 800 000 рублей, около 18% прироста к цене. Конечно, так дорожают в процентном отношении не все, а самые ликвидные объекты", – поделился владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

Цены на вторичное жилье

Стоимость на вторичку не падает, так как на рынке все еще существует недостаток предложения, рассказал директор направления "Вторичный рынок" агентства "Инком-недвижимость" Сергей Шлома. Он отметил, что на фоне дефицита стоимость квартир не уменьшается.

Риелторы ожидали снижения спроса в октябре из-за подорожания жилищных кредитов, однако, поделился эксперт, на вторичке большинство сделок альтернативные, когда клиенты берут ипотеку только для доплаты при улучшении жилищных условий. В этой связи для вторичного рынка рост ставок по кредитам не является катастрофой, отметил Шлома.

Вместе с этим он выразил мнение, что ослабления спроса никак не избежать. В 2024-м активность покупателей будет приблизительно на 30% ниже нормы, считает эксперт, а уже после этого начнет формироваться отложенный спрос.