В России допустили изменение порядка сдачи квартир посуточно

В России готовят законопроект, который позволит сдавать квартиру посуточно только в том случае, если это не создаст неудобств соседям. Об этом Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Специалисты допустили изменение порядка сдачи квартир посуточно. Документ предусматривает, что не менее 75 процентов жильцов многоквартирных домов должны отдать голоса и разрешить сдачу квартир в аренду на сутки. Депутаты уверены, что благодаря этому будут соблюдены законные интересы соседей.

Эксперты считают, что законопроект никак не отразится на мигрантах, так как они снимают жилье на длительный срок.