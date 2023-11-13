Названа стоимость самой дешевой «однушки» в центре Москвы

Самая доступная однокомнатная квартира в центре столицы продается за 10,75 млн рублей, сообщает Агентство инвестиций в недвижимость Москвы.

В эту сумму оценена полноценная "однушка" площадью 30 квадратных метров в Мещанском районе. За эти же деньги можно купить квартиру в 37 "квадратов" в Таганском районе.