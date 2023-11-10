"Арктическую" ипотеку предложили расширить

С 1 ноября в северных регионах официально запустили "Арктическую ипотеку". На момент подготовки материала выдавать кредиты еще не начали - банки ждали постановления правительства на этот счет. Однако примерные условия новой программы стали известны заранее. Эксперты и потенциальные новоселы отмечают их привлекательность, но вместе с тем предлагают расширить действие льготы. По их мнению, сейчас она предусматривает слишком много ограничений - от возраста получателей до цены квадратного метра. Выполнить некоторые из этих требований на Севере будет непросто.

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Напомним, что новая льгота для Арктики введена по примеру "Дальневосточной ипотеки", которая успешно работает с 2019 года. По данным Минвостокразвития РФ, за это время боле 74 тысяч семей въехали в новые квартиры, на Дальнем Востоке стали строить в два раза больше жилья, а цены на него снизились.

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Одна из главных целей "Арктической ипотеки" - остановить отток населения с Севера. По данным соцопросов, до 40 процентов жителей АЗ РФ хотели бы переселиться в более теплые края. Возможность купить квартиру на льготных условиях, которых не будет в другом регионе, - казалось бы, верный способ удержать людей в высоких широтах. Но для этого надо, чтобы программа реально работала и охватывала как можно больше участников, считают специалисты.

В СЗФО воспользоваться новой программой могут жители всей территории Мурманской области и Ненецкого округа, а также ряда населенных пунктов Поморья, Карелии и Коми. По условиям, которые обнародовали банки, ставка по кредиту составит всего 1,5-2 процента, максимальная сумма - шесть миллионов рублей, первоначальный взнос - 20 процентов, срок - до 20 лет. Получить кредит вправе молодые семьи, в которых каждый из супругов не старше 35 лет. Либо такие же молодые одинокие родители несовершеннолетних детей. Но для медицинских работников, педагогов и представителей других приоритетных профессий возрастного порога нет. Однако есть другое условие - стаж работы на Севере не менее пяти лет.

Предполагается также, что в городах все заемщики смогут брать "Арктическую ипотеку" только на жилье в новостройках. В моногородах и сельской местности программа распространяется и на "вторичку". При этом стоимость квадратного метра не должна превышать среднего рыночного показателя по региону, определенного Минстроем. По этим расчетам, сегодня самые дорогие квартиры в арктической части СЗФО продаются в Карелии: 100 508 рублей за "квадрат". Далее идут Поморье (99 466 рублей), НАО (86 341), Заполярье (85 508) и Коми (84 431). Но на практике цена жилья зачастую оказывается выше.

- В нашем городе будет сложно найти квартиру дешевле указанной стоимости - цены на недвижимость значительно выросли еще до введения льготной ипотеки, - отмечает многодетная мама из Северодвинска Наталья Голубцова. - Удивило и ограничение по "оседлости" специалистов, ведь надо не только удерживать их на Севере, но и привлекать сюда. А получается так: вы приезжайте, живите где придется, а через пять лет сможете оформить ипотеку. Лучше было бы дать им возможность сразу купить квартиру и обязать отработать такой же срок в регионе.

В Архангельске под условия "Арктической ипотеки", озвученные одним из банков, подходят всего два жилых комплекса, выяснила ведущий агент по недвижимости компании "АГР-Недвижимость" Светлана Иванова. В других новостройках "квадрат" обойдется как минимум в 150 тысяч рублей - это в полтора раза больше, чем требуется для получения кредита. По прогнозам специалиста, новая программа будет больше востребована там, где она распространяется на вторичное жилье и где цены на него не так высоки - например, в моногородах Новодвинске и Онеге.

- В Арктической зоне РФ строится очень мало новых жилых домов, - подчеркивает юрист в сфере недвижимости и ипотечного кредитования Александр Землянко. - Исключение составляет только Архангельская область: там "стройка" находится на хорошем уровне, а показатели спроса на квартиры выше среднероссийских. Задача льготной ипотеки состоит в развитии строительной отрасли и регионов в целом, чтобы молодежь в них оставалась. Сработает ли это - предсказать крайне сложно. Скорее всего, на старте вряд ли можно ждать эффекта. У молодых специалистов может не быть средств на первоначальный взнос в полтора миллиона рублей. А ежемесячный платеж составит более 30 тысяч рублей, плюс страховка и коммунальные платежи - это не так уж мало.

Одна из главных целей программы - остановить отток населения с Севера.

Тем временем люди более старшего поколения, прожившие на Севере всю жизнь, чувствуют себя несколько обделенными: "Мне 45 лет, дети родились до введения материнского капитала, и в условия новой ипотечной программы я тоже не вписываюсь. Для молодых семей и так есть льготная ипотека - почему опять выделили только их?" - спрашивает мурманчанка Елена в комментарии в соцсети.

При этом "Арктическую ипотеку" надо рассматривать как важный, но не единственный стимул для северян оставаться в своих регионах, считают эксперты.

- Удержать население в суровых климатических условиях сможет только целый комплекс мер, - полагает председатель правления Проектного офиса развития Арктики, член Общественной палаты РФ Николай Доронин. - Решение о покупке жилья принимается с учетом образовательной, медицинской, развлекательной и другой инфраструктуры. Поэтому очень важно, как будут реализованы мастер-планы развития опорных городов АЗ РФ, перечень которых определили недавно. А чтобы "Арктическая ипотека" стала более популярной, целесообразно включить в нее приобретение вторичного жилья в любых населенных пунктах.