Ставки по ипотеке тестируют уровень в 20% годовых

Последнее повышение ключевой ставки дорого обойдется ипотечным заемщикам, а банкам будет стоит сильно урезанных прогнозов по росту рынка на 2024 год. Сразу после того как ставка достигла 15%, с 28 октября банки начали активно пересматривать процентные ставки по рыночной ипотеке, а также ужесточать условия по льготным программам, следует из мониторинга аналитиков Frank RG.

© Frank Media

Так, Абсолют-банк с 3 ноября повысил ставки по рыночным программам на первичном и на вторичном рынке на 5 процентных пунктов до 20,7% и 20% соответственно. И хотя банк предложил опцию по снижению ставки, которая позволяет снизить ставку для новостройки максимум на 6,7 п.п., но комиссия от суммы кредита составит 9%.

Видео дня

Газпромбанк повысил процентную ставку по ипотеке до 19% годовых, а кроме того увеличил первоначальный взнос по льготным семейной и дальневосточной ипотеке до 50%.

В пресс-службе Абсолют-банка отметили, что это — максимальная ставка для собственных ипотечных программ банка, а минимальная — в 12,4% доступна при оформлении опции «Абсолютный процент» ( то есть с комиссией за понижение, условия см. выше- FM ).

«В нынешних условиях рынка у нас сейчас не стоит в планах активного увеличения ипотечного портфеля после повышения ключевой ставки. — ответила Frank Media пресс-служба банка. — При этом мы готовы проводить ипотечные сделки, в том числе сложные, где видим подтверждение дохода, за счет которого будет обслуживаться кредит. В этом случае речь идет, как правило, о небольших суммах кредита».

Представитель Газпромбанк не ответил на запрос Frank Media.

Кто еще из банков повышал ставки на предыдущей неделе

Крупные банки будут догонять

Средняя базовая ставка по ипотечному кредитования рассчитывается, как ключевая ставка плюс 2-3 п.п., указывает руководитель аналитического центра IRN Олег Репченко. Столь резкий рост ставок он связывает именно с шагом повышения ключевой.

При этом он отмечает, что крупные банки относятся к повышению ипотечных ставок с осторожностью, так как имеют «доступ к относительно дешёвым источникам фондирования». А вот банки с меньшим объемом капитала выбирают повышать ставки до максимально возможных значений.

С ним согласна старший проектный лидер Frank RG Ольга Филиппова. Она отметила, что повышения ставки до уровня выше 20% Абсолют-банком ожидаемо, так как банк относится ко второму эшелону кредитных организаций, «которые не могут себе позволить работать с другими ставками, поэтому вынуждены повышать ставки до уровня, в том числе 20% годовых».

По мнению Филипповой, если ЦБ продолжит повышать ключевую ставку, то тренд на повышение ипотечной ставки до 20% могут поддержать и крупные банки.

От ключевой ставки ждут только роста

«В декабре Центробанк может еще раз поднять ключевую ставку. Тогда ставки соответственно поднимутся еще где-то на 1,5 -2 п.п. После этого рынок выйдет на плато по ставкам, и во втором квартале 2024 года мы будем наблюдать их плавное снижение вслед за таким же снижением ключевой», — прогнозирует Филиппова.

Динамику ставок на ипотечном рынке, в первую очередь, связана с шагом повышения, а также роль играют повышение требований к ипотеке со стороны ЦБ, следует из комментария пресс-службы ВТБ.

Репченко также допускает, что при дальнейшем повышении ключевой ставки «не исключено и подорожание ипотеки».

При этом главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк отметила, после начала снижения ключевой ставки клиенты смогут рефинансировать кредиты, взятые под высокий процент. По ее прогнозу, даже если ключевая ставка достигнет своего пика в 16% в декабре 2023 года, ипотечные ставки прибавят 0,5 п.п. А снижение начнется не ранее середины 2024 года.

«Вероятно, рефинансирование станет актуальным только к концу следующего года, когда ключевая ставка может снизиться до 12%. Часть заемщиков может рассчитывать на возможность рефинансирования, поэтому покупает квартиру при наличии подходящего варианта и, возможно, хорошей скидки от продавца», — поясняет Ващелюк.