Россияне резко отвернулись от ипотеки

В октябре выдачи ипотеки в России обвалились на 19,4 процента. О том, что россияне резко отвернулись от кредитов на жилье, сообщает Forbes со ссылкой на данные Frank RG.

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Согласно предварительной оценке, по итогу месяца объем выданных ипотечных кредитов составил 775,6 миллиарда рублей против рекордных 962 миллиардов в сентябре. Динамика жилищного кредитования в месячном выражении оказалась худшей среди всех сегментов рынка, а объем потребительского кредитования снизился на девять процентов. Число оформленных ипотек также упало на 17 процентов, до 193 тысяч кредитов. Впервые с мая 2023 года снизился средний размер кредита — с 4,15 миллиона рублей в сентябре до 4,03 миллиона.

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Таким образом рынок реагирует на меры охлаждения, принятые Центробанком (ЦБ). На снижение объемов выдачи ипотеки могло повлиять постановление правительства об увеличении минимального первоначального взноса по льготным программам, а также решение ЦБ ввести надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, которые дестимулировали банки выдавать рыночную ипотеку с низким первоначальным взносом и закредитованным заемщикам. Роль сыграли и высокие ставки, выросшие вслед за ключевой.

Банки подтвердили снижение выдач. По словам президента Сбербанка Германа Грефа, спрос на несубсидируемую ипотеку снижается, в то время как на субсидируемую — растет. ВТБ прогнозирует снижение спроса и объемов выдач жилищных кредитов на 35 процентов в четвертом квартале 2023 года и на 27 процентов в первом квартале 2024 года относительно октября-декабря 2023-го.

«В октябре после ажиотажного спроса мы зафиксировали корректировку продаж практически до уровня августа. При этом доля госпрограмм выросла с 54 процентов в августе до 70 процентов в октябре», — отметили в пресс-службе банка.

Банкиры и эксперты рынка ожидают, что по итогам текущего года объем выдач ипотеки составит 6,9-7,7 триллиона рублей. Согласно прогнозам, в 2024-м выдачи снизятся.