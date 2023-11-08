Собственникам аварийного жилья дадут квартиры вне очереди

Право на внеочередное получение жилых помещений по договорам социального найма предоставят собственникам квартир, признанных непригодными для проживания и ремонта. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.

© Российская Газета

Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, нормы этого закона позволят устранить несправедливость в отношении людей, чье единственное жилье признано аварийным.

Видео дня

Нынешнее законодательство уже дает право тем, кто проживает в квартире на основании договора социального найма, вне очереди получить другое жилье - в случае, если квартира признана непригодной для проживания. Однако собственники аварийных квартир такой возможности лишены и вынуждены либо продолжать жить в аварийном доме, дожидаясь своей очереди на получение льготного жилья, либо снимать квартиру на коммерческих условиях.

Таким образом, закон позволит уравнять в праве на внеочередное получение квартиры по договору соцнайма собственников и нанимателей, если их единственное жилье не подлежит ремонту или реконструкции. Это решение позволит в первую очередь поддержать семьи с невысоким доходом, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, отметил Володин.

Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин отметил, что законопроект направлен на то, чтобы помочь людям, которые нуждаются в жилых помещениях, но являются малоимущими или живут в непригодных для проживания условиях. Такие граждане смогут переехать в более комфортные и безопасные условия проживания.

"При этом если им по каким-то причинам не разрешат ремонтировать или реконструировать свое непригодное помещение, они также получат приоритетное право на получение нового жилья, - добавил он. - Это важная законодательная инициатива, которая поможет разрешить проблемы с жильем у граждан и обезопасить их от ЧП, которые регулярно происходят в аварийных домах".

Парламентарий считает, что предоставление приоритетного права на жилье установит четкие механизмы его распределения и предотвратит злоупотребления и коррупцию в сфере жилищного обеспечения.

Эксперт "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук напомнил, что Конституционный суд обязал законодателей устранить правовой пробел в федеральном законе на тот случай, когда признание малоимущими граждан происходит позже, чем они стали нуждающимися в улучшении жилищных условий, но дом не признан аварийным. И у местных властей до сих пор не возникало обязанности предоставить внеочередное жилье по соцнайму.