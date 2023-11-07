Хуснуллин оценил доступность жилья в России

"У нас, конечно, доступность пока неплохая. У нас соотношение доли платежа по оплате ипотеки к общей стоимости квартиры не самое высокое. В принципе у нас есть возможность людям покупать жилье, именно поэтому строится столько жилья, потому что есть спрос", - сказал он.