Хуснуллин оценил доступность жилья в России

Хуснуллин: доступность жилья в России неплохая
Доступность жилья в России, по сравнению с другими странами, неплохая, сказал вице-премьер России Марат Хуснуллин на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".
"У нас, конечно, доступность пока неплохая. У нас соотношение доли платежа по оплате ипотеки к общей стоимости квартиры не самое высокое. В принципе у нас есть возможность людям покупать жилье, именно поэтому строится столько жилья, потому что есть спрос", - сказал он.
При том он отметил, что возможность у людей "не самая легкая", но все-таки обновлять свое жилье возможность есть.
"У нас доступность (коэффициент доступности жилья – ред.) где-то в среднем по стране 4,2. Но если посмотреть по миру, то, например, Гонконг - 18,8, Сингапур - это такой пример жилищного строительства - они очень активно строят, очень активно обновляются, у них 5,3", - отметил он.
При этом, по его словам, у Нью-Йорка, Лондона, крупных городов доступность составляет более 10 или близко к 10.
"Наша задача строить как можно больше, потому что, когда будет больше предложение, тогда соответственно и цены не будут расти", - подчеркнул вице-премьер.