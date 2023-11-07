Названы регионы России с самой доступной арендой жилья

Кемеровская область, Санкт-Петербург и Татарстан стали лидерами рейтинга по доступности жилья в России — в них наибольшее количество семей с детьми могут снять квартиру. Это следует из статистики, которую подготовило РИА Новости.

Доступность жилья в российских регионах определяется долей семей, которые могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру. Для расчета берется семья из двух взрослых и двух детей, 70% средств которых после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов уходит на аренду, а еще 30% — на прочие расходы. Доля семей оценивается на основе изучения процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе.

В среднем по России этот показатель оказался на уровне 50,5% при необходимой сумме на аренду и прочие расходы в 95,4 тысячи рублей. Первое место в рейтинге заняла Кемеровская область — там 70,2% могут арендовать квартиру при семейном доходе в 75,1 тысячу рублей. На втором месте оказался Санкт-Петербург — 68,3% при 104,8 тысячах рублей. На третьем месте расположился Татарстан — 65,8% при 74,5 тысячах рублей.

Также в десятке оказались Ленинградская область (63,3% семей при необходимом доходе в 91,8 тысяч рублей), Иркутская область (62,6%, 89,8 тысяч рублей), Белгородская область (62,2%, 71,3 тысячи рублей), Нижегородская область (61,7%, 80,5 тысяч рублей), Сахалинская область (61,3%, 134,8 тысяч рублей), Новосибирская область (61%, 86 тысяч рублей) и Липецкая область (60,6%, 71,4 тысячи рублей).