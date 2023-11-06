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RT: россияне массово скупают участки под строительство загородных домов

В последние годы наблюдается рост спроса россиян на землю для возведения загородного жилья. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный опрос экспертов.

Эксперты назвали причины ажиотажа на рынке загородной недвижимости
© РИА Новости

Как отмечают эксперты рынка недвижимости, этот тренд начался еще в пандемию на фоне карантинных ограничений. Позже интерес граждан подстегнули растущие цены на городские квартиры, запуск сельской ипотеки, а также распространение льготных программ кредитования индивидуального жилищного строительства. С начала 2023 года спрос на все форматы загородной недвижимости вырос на 20-25%.

По словам представителя компании «Этажи» Антона Саукова, если раньше лидировал спрос на готовые дома, то сейчас россияне чаще интересуются именно земельными участками. Это связано с тем, что для многих такая покупка обходится дешевле, чем сразу готовый дом.

Как отметил вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов, в эконом-сегменте наблюдается переток спроса в сторону участков без подряда. Люди сначала приобретают землю, а потом копят на строительство.

Еще один стимул для рынка ИЖС — инвестиционный спрос. По словам эксперта Ирины Радченко, на фоне волатильности курсов валют россияне хотят вкладывать средства в недвижимость.

С начала 2023 года в РФ выдано 73 тыс. ипотечных кредитов на ИЖС на 315 млрд рублей. Это в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам года количество таких займов может превысить 100 тыс. Благодаря льготным программам дома стали более доступны для россиян.

Ранее эксперт заявил о падении «ипотечного бума» и спрогнозировал цены на жилье.

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